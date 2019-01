Theradiag : 15 janvier 2019 – THERADIAG réaffirme sa position de leader du monitoring des biothérapies avec le marquage CE d'un nouveau test

THERADIAG réaffirme sa position de leader du monitoring des biothérapies avec le marquage CE d'un nouveau test

Cosentyx®, 12ème marquage CE de la gamme LISA TRACKER®

Croissy-Beaubourg, le 15 janvier 2019, 18h00 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour le kit de monitoring de Cosentyx® (secukinumab), le 12ème test de monitoring des biothérapies de sa gamme LISA TRACKER®, utilisé dans le traitement du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante.

« Avec 12 tests marqués CE pour sa gamme LISA TRACKER®, Theradiag est la seule société au monde à proposer un test de monitoring pour la grande majorité des biothérapies utilisées dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. Notre engagement, pour conserver cette position de leader, consiste à développer des kits de monitoring pour l'ensemble des biothérapies du marché, actuelles et à venir, dans nos champs thérapeutiques d'expertise que sont les maladies auto-immunes et les cancers. Le marquage CE de Cosentyx® annoncé aujourd'hui réaffirme cette dynamique » commente Pierre Morgon, Président de Theradiag.

Cosentyx®/secukinumab est un anticorps monoclonal humain bloquant l'action des protéines du système immunitaire (interleukine) IL17A. Par l'action bloquante de cette substance, il diminue les processus inflammatoires susceptibles d'avoir un rôle dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante.

La spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique représentent des maladies inflammatoires chroniques des articulations et du rachis qui touchent environ cinq millions de personnes en Europe.

Sur le seul deuxième trimestre 2018, Cosentyx a généré des recettes de plus de 700 millions de dollars.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, lamesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com