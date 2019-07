La progression que nous enregistrons ce premier semestre est encourageante et matérialise les efforts fournis en ce début d'année autour de la mise en place de nos accords commerciaux et du développement de notre gamme unique de tests de monitoring. Toutes nos actions s'inscrivent dans un souci constant d'innovation et d'amélioration de nos tests, procurant ainsi aux patients des bénéfices cliniques et au système de santé des bénéfices

Le partenariat signé avec IDS au cours du 1er semestre, concernant la R&D et la distribution exclusive des Kits TRACKER dans 33 nouveaux pays (dont l'Allemagne, l'Amérique Latine et le Moyen Orient) est bien engagé et se déroule conformément au plan défini. Le développement de l'automate de dernière génération progresse et permettra d'accélérer l'automatisation des diagnostics. Cette solution plus flexible et efficace pour les laboratoires augmentera encore l'avantage concurrentiel de Theradiag. Concernant la commercialisation de la gamme innovante TRACKER®, les formations ont commencé sur certains territoires prioritaires, et se déroulent comme anticipé.

Pierre Morgon, Président du Conseil d'Administration de Theradiag a ajouté : « L'équipe Theradiag poursuit la mise en œuvre de sa stratégie autour de partenariats focalisés sur le théranostic. En confortant la qualité et la performance des tests sur ce segment, la société poursuit son pivot vers ses produits à plus forte rentabilité. »

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

