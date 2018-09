Theradiag : 19 septembre 2018 – Résultats et point d’activité du 1er semestre 2018

Résultats et point d'activité du 1er semestre 2018

Forte amélioration du résultat d'exploitation

Résultat net proche de l'équilibre

Croissy-Beaubourg, le 19 septembre 2018, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2018 et arrêtés par le Conseil d'administration du 18 septembre 2018.

« La croissance des ventes en routine de Tracker, l'amélioration de notre marge brute et l'impact positif de la restructuration de fin 2017 ont permis un quasi retour à l'équilibre au 30 juin 2018, conformément à notre objectif annoncé pour 2018, » commente Michel Finance, Directeur Général de Theradiag.

Résultats semestriels 2018

En K€ 30 juin 2018 30 juin 2017 % var. Chiffre d'affaires 4 565 5 042 -9% Dont CA in house 3 279 3 805 Dont CA distribution 1 286 1 237 Résultat d'exploitation -196 -932 +79% Résultat financier -30 -36 +17% Résultat courant avant impôt -225 -968 +77% Résultat exceptionnel 16 32 -50% Résultat net -89 -743 +88%

Comptes consolidés intégrant les comptes de Prestizia, filiale à 100 % de Theradiag

• Chiffre d'affaires semestriel 2018

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 se répartit de la façon suivante :30 juin 201830 juin 2017 Variation 4 565 5 042 -9% dont chiffre d'affaires Théranostic 1 845 2 392 -23% dont kits LISA TRACKER® en routine 1 845 1 662 +11% dont chiffre d'affaires IVD 2 720 2 650 +3%

En milliers d'euros

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires total de Theradiag est en baisse de 9% au 30 juin 2018, en raison du repli du chiffre d'affaires théranostic dû à l'absence de chiffre d'affaires non récurrent théranostic sur le 1er semestre 2018 alors que le 1er semestre 2017 avait été marqué par un chiffre d'affaires important

résultant de la signature d'accords avec des sociétés pharmaceutiques.

Au 1er semestre 2018, les ventes théranostic ont ainsi été réalisées uniquement par des ventes de kits en routine, en croissance de +11% par rapport au 1er semestre 2017.

La progression du chiffre d'affaires des kits en routine Tracker a été de +15% entre le 2ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018. Au 1er trimestre 2018, la progression était de +8%.

Le chiffre d'affaires IVD au 30 juin 2018 progresse de +3%.

• Baisse des coûts opérationnels

Suite aux décisions de restructuration intervenues en fin d'année 2017, les coûts opérationnels ont baissé de 20%.

Cette restructuration s'est achevée au 1er trimestre 2018.

• Résultat d'exploitation en amélioration de 79% et résultat net proche de l'équilibre

L'amélioration du résultat d'exploitation et du résultat net du 1er semestre 2018 provient des conséquences attendues de la cessation d'activité de Prestizia et de la mise en œuvre du plan de restructuration, mis en place en fin d'année 2017.

La perte nette du 1er semestre 2018 s'élève ainsi à 89 k€ contre 743 k€ au 30 juin 2017.

• Niveau de trésorerie

Au 30 juin 2018, la trésorerie disponible s'élève à 3,7 M€ contre 5,7 M€ au 30 juin 2017.

Principaux évènements du 1er semestre 2018

• Rupture des accords commerciaux avec HOB Biotech

Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure judiciaire a été engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une indemnisation.

• Partenariat avec Biogaran

La Société a signé un accord de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Biogaran afin de fournir ses kits LISA TRACKER® pour le monitoring des biosimilaires Biogaran.

Dans le cadre de cet accord, Biogaran a référencé en France les kits de monitoring LISA TRACKER® pour accompagner la fourniture de ses biosimilaires. La Société se chargera de la mise en place de la formation à l'utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring.

• Congrès ECCO

Lors de cette 13ème édition du congrès ECCO, plus de 90 publications présentaient des données sur le monitoring des biothérapies, dont une vingtaine exposait les résultats obtenus à partir des travaux réalisés avec les kits LISA TRACKER®, confirmant le vif intérêt de la communauté scientifique pour le monitoring des biothérapies. Ce nombre croissant de publications traduit par ailleurs une utilisation grandissante des kits de monitoring, et cela dans un nombre de centres qui est également en constante augmentation.

LISA TRACKER® demeure la gamme la plus complète disponible sur le marché, permettant de monitorer l'ensemble des patients traités en gastroentérologie.

• Modification de la composition du Conseil d'administration

A l'issue de l'Assemblée Générale du 29 mai 2018, le Conseil d'administration de Theradiag est composé de sept membres et comprend un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée indépendante.

La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :

- Gérard Tobelem, Président du Conseil d'administration

- Sylvie Bratel, Administrateur indépendant

- Dominique Costantini, Administrateur indépendant

- Vincent Fert, Administrateur indépendant

- John Li, Administrateur

- Pierre Morgon, Administrateur indépendant

- Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, lamesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com