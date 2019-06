Theradiag : 3 juin 2019 – Theradiag annonce le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, qui s'est tenue le 16 mai 2019 dans les locaux du cabinet Fieldfisher Paris, 48 rue Cambon, 75001 Paris.

Prochain communiqué financier

Chiffre d'affaires semestriel 2019, le jeudi 25 juillet 2019, après clôture du marché

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Theradiag NewCap NewCap Relations investisseurs Relations Investisseurs Relations médias Fabienne François Sandrine Boussard-Gallien Nicolas Mérigeau Tél. : 01 64 62 10 12 Tél. : 01 44 71 94 94 Tél. : 01 44 71 94 98 contact@theradiag.com theradiag@newcap.eu nmerigeau@newcap.fr

