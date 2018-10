Theradiag : 31 octobre 2018 – Nomination de Pierre Morgon au poste de Président du Conseil d’administration de Theradiag

Nomination de Pierre Morgon au poste de

Président du Conseil d'administration de Theradiag

Croissy-Beaubourg, le 31 octobre 2018, 18h00 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce la nomination de Pierre Morgon au poste de Président du Conseil d'administration de Theradiag suite à la tenue ce jour du Conseil d'administration.

Pierre Morgon succède à Gérard Tobelem, Président du Conseil d'Administration de THERADIAG depuis 2012, qui a démissionné de son poste de Président et d'administrateur de Theradiag.

Pierre Morgon déclare : « Je tiens à remercier, au nom de tous les administrateurs, Gérard Tobelem pour son implication dans le développement de Theradiag depuis plus de 6 ans. Investi de mon nouveau rôle de Président, j'agirai pour le rayonnement stratégique de Theradiag notamment dans le monitoring des biothérapies dont le potentiel est avéré et grandissant. »

Gérard Tobelem ajoute : « C'est avec une pleine confiance que je vois Pierre me succéder en tant que Président du Conseil d'administration de Theradiag. Je suis fier du chemin parcouru par Theradiag toutes ces années, et j'en remercie Michel Finance et ses équipes. Je suis convaincu que le marché du monitoring des patients en routine entre dans une phase de maturité tirée par le développement considérable des biothérapies dans les maladies chroniques et par une médecine de plus en plus précise et personnalisée. »

Pierre Morgon est membre du conseil d'administration de Theradiag depuis 2012.

Pierre A. Morgon, 55 ans, est CEO de MRGN Advisors et Regional Partner pour la Suisse chez Mérieux Equity Partners.

Il est Président du Conseil d'administration de Virometix, ainsi qu'administrateur non exécutif dans les Conseils d'administration de Theradiag, d'Eurocine Vaccines, de Vaccitech et d'Univercells.

Pierre a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale des sciences de la vie, en particulier dans les produits de spécialités, les vaccins et l'immunothérapie. Il a dirigé des opérations commerciales internationales au niveau de direction générale, et siégé au comité exécutif au niveau mondial dans des multinationales et en tant que PDG de start-ups.

Il est titulaire d'un Doctorat en Pharmacie, d'un Master en Droit des Affaires et d'un MBA. Il est également un ancien élève de l'INSEAD et de l'IMD.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

