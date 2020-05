Theradiag : Approbation d'un premier test Covid-19, ‘RT-PCR'

Regulatory News :

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), est une société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic.

Concernant la nouvelle activité de tests Covid-19 initiée récemment, Theradiag confirme que le test de virémie développé par Mikrogen, AmpliCube Coronavirus SARS-Cov-2 (RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé), vient d’être approuvé par le Centre National de Référence de Paris (CNR). La distribution exclusive de ce dernier, en France, débutera prochainement via les réseaux commerciaux usuels de Theradiag.

Ce test rejoint une cinquantaine de kits PCR remboursés par la Sécurité Sociale et disponibles sur le marché français. Pour le moment, aucun impact conséquent n’est estimé sur le chiffre d’affaires 2020 dans les prévisions de la société.

Les trois autres tests qui ont été déposés au CNR récemment par Theradiag sont des tests sérologiques soit sous format ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) soit au format TDR (Test de Diagnostic Rapide). Ces processus de validation se poursuivent. La Société ne dispose pas de nouvelles informations à cet égard. En outre, et en complément de ces autres tests, le dossier du test développé à 100 % par Theradiag sera déposé dans les prochaines semaines.

La Société continuera d’informer le marché et les parties prenantes sur les avancées de ces projets, dès que cela sera pertinent.

Calendrier financier :

- Assemblée générale Annuelle réunie sur seconde convocation, le 25 juin 2020

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le mardi 21 juillet 2020

- Résultats du 1er semestre 2020, le lundi 21 septembre 2020

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

