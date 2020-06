Theradiag : Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2020 sur seconde convocation

Résultats des votes et résolutions

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME) (Paris:ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte sur seconde convocation s’est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le jeudi 25 juin 2020 à 14h00 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Pierre Morgon, Président du Conseil d’administration.

A l’issue de cette Assemblée générale mixte tenue sur seconde convocation, Theradiag informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 2 006 369, représentant un quorum de 23,218 %.

Les actionnaires de Theradiag ont voté l’ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d’administration.

La Société souhaite remercier vivement l’ensemble de ses actionnaires pour leur engagement dans le processus de vote et leur soutien.

Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

Resolution n° Résolution Votes POUR en nombre de voix Votes CONTRE en nombre de voix Votes ABSTENTION en nombre de voix Votes En % Résultats du vote Assemblée Générale Ordinaire 1 Approbation comptes sociaux 1 866 057 138 791 77 783 Pour 93.08% Résolution Adoptée Contre 6.92% Abstention 3.74% 2 Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI) 1 936 613 62 644 83 374 Pour 96.87% Résolution Adoptée Contre 3.13% Abstention 4.00% 3 Affectation du résultat de l'exercice 1 848 265 158 960 75 406 Pour 92.08% Résolution Adoptée Contre 7.92% Abstention 3.62% 4 Approbation des conventions réglementées 1 920 199 76 400 86 032 Pour 96.17% Résolution Adoptée Contre 3.83% Abstention 4.13% 5 Ratification de la cooptation de M. Gejia OUYANG 1 761 451 216 661 104 519 Pour 89.05% Résolution Adoptée Contre 10.95% Abstention 5.02% 6 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Gejia OUYANG 1 747 573 292 034 43 024 Pour 85.68% Résolution Adoptée Contre 14.32% Abstention 2.07% 7 Rachat d'actions 1 870 677 185 527 26 427 Pour 90.98% Résolution Adoptée Contre 9.02% Abstention 1.27% Resolution n° Résolution Votes POUR en nombre de voix Votes CONTRE en nombre de voix Votes ABSTENTION en nombre de voix Votes En % Résultats du vote Assemblée Générale Extraordinaire 8 Réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions 1 744 469 303 659 34 503 Pour 85.17% Résolution Adoptée Contre 14.83% Abstention 1.66% 9 Augmentation de capital avec maintien du DPS 1 789 251 257 299 36 081 Pour 87.43% Résolution Adoptée Contre 12.57% Abstention 1.73% 10 Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public 1 451 041 592 962 38 628 Pour 70.99% Résolution Adoptée Contre 29.01% Abstention 1.85% 11 Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé 1 477 771 576 547 28 313 Pour 71.93% Résolution Adoptée Contre 28.07% Abstention 1.36% 12 Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires 1 447 247 602 303 33 081 Pour 70.61% Résolution Adoptée Contre 29.39% Abstention 1.59% 13 Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes 1 732 927 314 650 35 054 Pour 84.63% Résolution Adoptée Contre 15.37% Abstention 1.68% 14 Attribution de bons de souscription d'actions 1 598 934 447 104 36 593 Pour 78.15% Résolution Adoptée Contre 21.85% Abstention 1.76% 15 Attribution d'actions gratuites 1 648 692 413 335 20 604 Pour 79.95% Résolution Adoptée Contre 20.05% Abstention 0.98% 16 Augmentation du capital réservée aux salariés 644 230 1 416 301 22 100 Pour 31.26% Résolution Rejetée Contre 68.74% Abstention 1.06% 17 Fixation du plafond global 1 813 751 230 159 38 721 Pour 88.74% Résolution Adoptée Contre 11.26% Abstention 1.86% 18 Réduction du capital social par annulation d'actions 1 831 028 216 981 34 622 Pour 89.40% Résolution Adoptée Contre 10.60% Abstention 1.66% 19 Modification des statuts 1 791 526 240 144 50 961 Pour 88.18% Résolution Adoptée Contre 11.82% Abstention 2.45% 20 Pouvoirs pour formalités 1 882 838 166 557 33 236 Pour 91.87% Résolution Adoptée Contre 8.13% Abstention 1.60%

Le procès-verbal de l’Assemblée générale sera disponible prochainement sur le site internet de la Société: https://www.theradiag.com/investisseurs/informations-actionnaires/assemblee-generale/

Calendrier financier

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le mardi 21 juillet 2020

- Résultats du 1er semestre 2020, le lundi 21 septembre 2020

