Theradiag : Evolution de la gouvernance de Theradiag

Regulatory News :

Le Conseil d’administration de THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), annonce le départ de son Directeur Général Michel Finance. Il assurera ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 31 décembre 2018 pour permettre la transition avec son successeur, dont la recherche est d'ores et déjà en cours et dont le nom sera communiqué dès que possible.

Gérard Tobelem, Président du Conseil d’Administration de THERADIAG, déclare : « Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier Michel pour son engagement permanent au service de Theradiag tout au long de ces années et lui témoigne toute ma reconnaissance. »

***

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181008005683/fr/