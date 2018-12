Theradiag : Nomination de Bertrand de Castelnau en tant que Directeur Général de Theradiag

Regulatory News:

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER) (Paris:ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce la nomination, ce jour par le Conseil d'administration, de Bertrand de Castelnau en tant que Directeur Général.

Bertrand de Castelnau succède à Michel Finance, dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2018, et prendra ses fonctions à compter du 21 janvier 2019. Dans ce cadre, le Conseil d'administration a nommé Fabienne François, actuellement Directrice Administrative et Financière de Theradiag, en qualité de Directeur Général par intérim du 1er janvier au 20 janvier 2019.

Agé de 58 ans, Bertrand de Castelnau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic. Il a débuté sa carrière à Islamabad au Pakistan en tant qu'attaché commercial. Par la suite, il a rejoint Roche à Bâle, en Suisse, en tant qu'auditeur général et s'est vu proposer un poste au sein de la division Diagnostics, pour terminer en charge de la région Asie-Pacifique (basé à Singapour) pour Roche Diagnostics. Bertrand a ensuite été responsable des opérations de Guerbet pendant 4 ans, puis a dirigé pendant 10 ans le groupe Horiba ABX et le segment Horiba Medical, avant de rejoindre DiaSys en tant que responsable du marketing et des ventes ainsi que des finances.

Parlant couramment plusieurs langues, il est titulaire d'un MBA de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) et d'une licence en droit à Paris.

Pierre Morgon, Président du Conseil d’administration de Theradiag, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand comme Directeur Général de Theradiag. Ses 25 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic et ses expériences de la structuration de partenariats et de développement à l’international seront autant d’atouts pour la poursuite du déploiement de Theradiag. »

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, ajoute « C’est avec enthousiasme que je rejoins les équipes de Theradiag pour apporter mes compétences au service de la croissance et du rayonnement international de Theradiag et du monitoring des biothérapies. »

Modification de la composition du Conseil d'administration

A la suite de la démission de Dominique Costantini de son mandat d'administrateur, la composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :

Pierre Morgon, Président du Conseil d’administration

Sylvie Bratel, Administrateur indépendant

Vincent Fert, Administrateur indépendant

John Li, Administrateur

Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

