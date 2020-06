Theradiag : Point à date sur l'activité de tests Covid-19 et marquage CE des premiers tests labellisés Theradiag

Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, fait un point à date sur sa nouvelle activité de tests Covid-19 initiée suite aux besoins liés à la pandémie mondiale.

A ce jour, quatre tests ont été validés par le Centre National de Référence de Paris (CNR):

Deux tests distribués par Theradiag (marqués CE par leurs fabricants) :

- Un test PCR : Mikrogen - ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 précédemment mentionné

- Le test rapide Diagreat - 2019-nCoV IgG / IgM Antibody Rapid Test Kit

Deux tests labellisés sous la marque Theradiag

- Le test rapide Theradiag - TDR Covid-19 IgG+IgM THERA

- Le test ELISA Theradiag - ELISA COVID-19 THERA02 IgG et IgM

Theradiag annonce que ces deux derniers tests viennent également d’être marqués CE, et qu’en conséquence, leur commercialisation, en France et plus largement à l’international, peut aussi commencer via les réseaux commerciaux usuels de Theradiag, et ce selon les contraintes règlementaires en vigueur dans chaque pays.

La société rappelle que différents tests Covid-19 existent déjà sur le marché, et que les politiques de remboursement varient d’un pays à l’autre. En France, la prise en charge par la Sécurité sociale est différente selon la nature du test. La nomenclature des tests sérologiques a été publiée récemment et le niveau de remboursement de ces tests s’avère limité. Theradiag dispose cependant d’une expertise reconnue sur la technologie ELISA : elle pourra s’appuyer sur celle-ci notamment pour la commercialisation de ce dernier test labellisé Theradiag.

Pour rappel, ces deux derniers kits de diagnostic sont conçus et assemblés par Theradiag dans ses laboratoires français proches de Marne-la-Vallée. Ces kits sont en particulier utilisés par les laboratoires d’analyses médicales, pour la plupart déjà équipés d’automates d’immuno-sérologie à haut débit.

En parallèle, Theradiag continue d’investir en R&D dans ce domaine afin d’apporter des solutions toujours plus fiables et utiles sur le marché, et ce le plus rapidement possible.

La commercialisation débutant tout juste, il reste très difficile de mesurer l’impact éventuel de ces tests sur le chiffre d’affaires 2020 de la société. Ces chiffres ne sont pas estimés transformants à ce stade. Theradiag reste en premier lieu et avant tout une société leader dans le monitoring des biothérapies.

Concernant ses activités principales de tests de diagnostic in vitro (IVD) et de Theranostic, Theradiag poursuit le déploiement de sa stratégie grâce à la mise en œuvre de son plan de continuité d’activité depuis mi-mars, et à l’engagement de ses équipes. La société est parvenue à maintenir une activité satisfaisante compte tenu de la pandémie mondiale. La reprise à des niveaux plus normalisés continue de dépendre notamment de l’accès aux établissements hospitaliers clients de Theradiag, tant en France qu’à l’international.

L’Assemblée générale des actionnaires, sur seconde convocation, prévue le 25 juin 2020

est un temps fort de votre Société. Votre participation est très importante. Elle vous offre

l’occasion de participer, par votre vote au projet d’entreprise de Theradiag.

N’oubliez pas de voter par Votaccess ou en donnant pouvoir ou procuration le plus tôt possible.

Calendrier financier:

- Assemblée générale Annuelle réunie sur seconde convocation, le 25 juin 2020

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le mardi 21 juillet 2020

- Résultats du 1er semestre 2020, le lundi 21 septembre 2020

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200607005049/fr/