Theradiag : Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Theradiag

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, qui s’est tenue le 16 mai 2019 dans les locaux du cabinet Fieldfisher Paris, 48 rue Cambon, 75001 Paris.

A la suite de (i) l’évolution de la Gouvernance (nomination de Bertrand de Castelnau en tant que Directeur Général avec effet au 21 janvier 2019), (ii) la fin du différend judiciaire avec HOB Biotech et (iii) la signature récente de nouveaux accords et partenariats, il était plus que jamais important pour Theradiag de réunir ses actionnaires, institutionnels comme particuliers autour de cet évènement majeur qu’est l’Assemblée Générale Annuelle.

Dans ce contexte, le 16 mai dernier, le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 586 053, soit un quorum de 30,18%.

L’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire ont été adoptées. Concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire, quatre résolutions sur douze ont été adoptées.

La cooptation de Bertrand de Castelnau en qualité d'administrateur a été ratifiée puis son mandat a été renouvelé pour une durée de trois années.

Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration de Theradiag, a déclaré « Je tiens à remercier vivement l’ensemble de nos actionnaires qui se sont impliqués lors de cette Assemblée Générale – en y assistant physiquement ou en votant par correspondance ou par procuration. La qualité des débats a été positive et nous a permis d’avoir un retour direct sur la stratégie que nous nous sommes engagés à déployer ces derniers mois. Concernant notre présence aux Etats-Unis et le nouveau contrat signé, nous avons bien précisé lors de cette Assemblée que nous allions transférer progressivement nos activités vers ce nouveau partenaire. Ce transfert nous permettra de nous appuyer sur ce qui a déjà été construit sur ce marché. »

« Nous allons continuer de capitaliser sur notre gamme complète de tests de monitoring de biothérapies, accélérer l’automatisation en théranostic et renforcer l’internationalisation de Theradiag, ceci afin de créer les conditions d’une amélioration croissante de notre rentabilité. La confiance en notre nouveau management a été confirmée, nos axes de développement prioritaires sont clairs et les premières réalisations de 2019 sont encourageantes. Nous avançons en ligne avec le plan que nous nous sommes fixés. » a ajouté Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag.

A l’issue de cette Assemblée Générale, la composition du Conseil d’administration est désormais la suivante :

Pierre Morgon, Président du Conseil d’administration

Bertrand de Castelnau, Administrateur

Sylvie Bratel, Administrateur indépendant

Vincent Fert, Administrateur

John Li, Administrateur

Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :

Resolution n° Résolution Votes POUR en nombre de voix Abstentions en nombre de voix Votes CONTRE en nombre de voix Votes En % Résultats du vote Assemblée Générale Ordinaire 1 Approbation comptes sociaux 3,449,827 0 21,000 Pour 99.39% Adoptée Contre 0.61% 2 Approbation comptes consolidés 3,446,297 0 24,530 Pour 99.29% Adoptée Contre 0.71% 3 Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI) 3,442,947 0 27,880 Pour 99.20% Adoptée Contre 0.80% 4 Affectation du résultat de l'exercice 3,449,827 0 21,000 Pour 99.39% Adoptée Contre 0.61% 5 Approbation des conventions réglementées 3,449,827 0 21,000 Pour 99.39% Adoptée Contre 0.61% 6 Ratification de la cooptation de M. Bertrand de CASTELNAU en qualité d'administrateur 3,449,827 0 21,000 Pour 99.39% Adoptée Contre 0.61% 7 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand de Castelnau 3,273,425 0 197,362 Pour 94.31% Adoptée Contre 5.69% 8 Fixation des jetons de présence 2,655,939 1,173 813,715 Pour 76.52% Adoptée Abstention 0.03% Contre 23.44% 9 Rachat d'actions 3,430,184 713 39,930 Pour 98.83% Adoptée Abstention 0.02% Contre 1.15% Assemblée Générale Extraordinaire 10 Augmentation de capital avec maintien de DPS 3,434,874 713 35,240 Pour 98.96% Adoptée Abstention 0.02% Contre 1.02% 11 Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public 1,381,506 0 2,089,321 Pour 39.80% Rejetée Contre 60.20% 12 Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé 1,381,506 0 2,089,321 Pour 39.80% Rejetée Contre 60.20% 13 Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires 1,381,950 0 2,088,877 Pour 39.82% Rejetée Contre 60.18% 14 Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes 1,596,791 32,413 1,841,623 Pour 46.01% Rejetée Abstention 0.93% Contre 53.06% 15 Emission de BSA 1,795,309 0 1,675,518 Pour 51.73% Rejetée Contre 48.27% 16 Attribution gratuite d'actions 1,833,968 0 1,636,859 Pour 52.84% Rejetée Contre 47.16% 17 Augmentation de capital réservée aux salariés 405,987 0 3,064,840 Pour 11.70% Rejetée Contre 88.30% 18 Fixation du plafond global 1,914,012 713 1,556,102 Pour 55.15% Rejetée Abstention 0.02% Contre 44.83% 19 Réduction du capital social par annulation d'actions 3,388,264 0 82,563 Pour 97.62% Adoptée Contre 2.38% 20 Modification des statuts - mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires 3,446,297 0 24,530 Pour 99.29% Adoptée Contre 0.71% 21 Pouvoirs pour formalités 3,446,297 0 24,530 Pour 99.29% Adoptée Contre 0.71%

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires semestriel 2019, le jeudi 25 juillet 2019, après clôture du marché

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

