Theradiag : et PredictImmune annoncent un accord stratégique dans les pays francophones d'Europe en vue de la commercialisation de PredictSURE IBD™, le premier test de pronostic au monde validé dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Cet accord exclusif avec le spécialiste français du diagnostic permet le premier lancement des tests pronostic de PredictImmune en Europe continentale et offre aux patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse de bénéficier d’un pronostic précoce

PredictImmune, société de développement d’outils de pronostic novateurs visant à guider les possibilités de traitement des maladies à médiation immunitaire, confirme aujourd’hui avoir conclu un accord commercial avec Theradiag, le pionnier européen spécialisé dans le diagnostic in vitro et les théranostics pour les maladies auto-immunes et le monitoring des biothérapies, en particulier pour les patients souffrant de MICI.

Selon les termes de l’accord, Theradiag (Paris:ALTER) (cotée sur Euronext Growth à Paris - ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER) bénéficiera des droits exclusifs de promotion, de concession de licences et de distribution de PredictSURE IBD™ à des gastro-entérologues, des laboratoires privés et hospitaliers en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et dans les pays du Maghreb, permettant aux patients souffrant de MICI d’avoir accès au premier test de pronostic validé au monde.

Ce partenariat fait suite au succès du lancement de PredictSURE IBD™ au Royaume-Uni et en Irlande en avril 2019 et à l’annonce récente d’un accord avec KSL aux États-Unis. Fruit de négociations menées entre l’équipe de développement commercial international de PredictImmune et son Directeur Général Paul Kinnon avec des représentants de Theradiag, cet accord constitue une avancée importante, à savoir le premier lancement d’un produit de PredictImmune en Europe, et une nouvelle étape en vue de la mise à disposition de PredictSURE IBD™ dans le monde entier.

L’accord permet aux patients présents sur la zone francophone couverte par Theradiag d’avoir accès au premier test de pronostic des MICI, leur permettant un aperçu de l’évolution future de leur maladie dès le diagnostic. Les résultats du test apportent les informations pour adapter au mieux le traitement dès le début de la maladie et la possibilité de faire des choix de mode de vie plus éclairés. Le tout combiné, pourrait améliorer la gestion quotidienne de la maladie et ses résultats à long terme.

L’accord permet à Theradiag d’enrichir son offre destinée aux cliniciens, en assurant un accompagnement plus complet des patients souffrant de MICI, depuis un test prédictif de la sévérité future de la maladie lors du diagnostic au monitoring du traitement tout au long du parcours des patients.

Paul Kinnon, Directeur Général de PredictImmune, commente : « Grâce à ce nouveau partenariat avec Theradiag, nous nous réjouissons de proposer aux patients des pays francophones d’Europe (France, Belgique, Luxembourg, Suisse) et du nord-ouest de l’Afrique, l’accès à PredictSURE IBD™. Nous sommes convaincus que l’accès à ce test de pronostic innovant permettra aux cliniciens, en concertation avec chacun de leurs patients, de prendre des décisions sur les traitements en meilleure connaissance de cause au moment du diagnostic. Nous croyons fermement que ces décisions se traduiront par de meilleurs résultats sur le long terme. Il s’agit de notre premier partenariat en Europe et d’une nouvelle avancée significative en vue d’assurer aux patients souffrant de MICI à travers le monde de bénéficier des meilleures informations sur leur maladie pour contribuer à leur future santé. »

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, poursuit : « Nous sommes très heureux et honorés d’avoir été choisis par PredictImmune pour ces missions particulières sur ces zones géographiques. Ce partenariat met en avant notre excellente connaissance de nos marchés et nous pensons être bien placés pour aider PredictImmune à déployer son projet visant à développer ses produits à l’étranger et plus particulièrement dans ces régions. PredictSURE IBD™ est une solution de diagnostic de qualité supérieure qui complète notre offre et nous permet d’élargir notre champ d’action avec notre écosystème et les acteurs que nous connaissons bien dans ce domaine. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.predictimmune.com et www.theradiag.com

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos de PredictImmune

PredictImmune Ltd a été créée début 2017 issue du Department of Medicine de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Il s’agit d’une société de diagnostic moléculaire de nouvelle génération proposant une approche unique en son genre du pronostic des maladies à médiation immunitaire telles que les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), le lupus, la sclérose en plaques, etc.

PredictImmune met au point des tests de pronostic sur sang total, simples et fiables utilisant la technologie de RT-PCR, méthode habituellement utilisée dans les laboratoires cliniques. Nous visons à être la première entreprise à proposer des tests prédictifs des maladies à médiation immunitaire qui faciliteront les traitements personnalisés et amélioreront ainsi la santé des patients et l’économie de la santé.

PredictImmune vient d’achever une levée de fonds de 10 millions de livres sterling et a lancé avec succès son premier test concernant les MICI dans le monde ; sa technologie exclusive sera proposée sous forme de service aux laboratoires et sous forme de kit selon les besoins des marchés mondiaux.

PredictImmune a pour mission d’améliorer le traitement et l’évolution de la santé des patients souffrant de maladies à médiation immunitaire chroniques et sévères en permettant aux cliniciens de prendre la bonne décision au moment du diagnostic. www.predictimmune.com

À propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne‑la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

