Theradiag : marquage CE pour un 12ème test Lisa Tracker

Theradiag annonce le marquage CE pour le kit de monitoring de Cosentyx (secukinumab), le 12ème test de monitoring des biothérapies de sa gamme Lisa Tracker utilisé dans le traitement du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante.



'Avec 12 tests marqués CE, Theradiag est la seule société au monde à proposer un test de monitoring pour la grande majorité des biothérapies utilisées dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires', commente son président Pierre Morgon.



Cosentyx/secukinumab est un anticorps monoclonal humain bloquant l'action des protéines du système immunitaire (interleukine) IL17A. Sur le seul deuxième trimestre 2018, il a généré des recettes de plus de 700 millions de dollars.



