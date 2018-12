Theradiag : nouveau directeur général pour janvier

12/12/2018 | 07:39

Theradiag annonce la nomination par le conseil d'administration de Bertrand de Castelnau en tant que directeur général. Il succède à Michel Finance, dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2018, et prendra ses fonctions à compter du 21 janvier 2019.



Dans ce cadre, le conseil d'administration a nommé Fabienne François, actuellement directrice administrative et financière de Theradiag, en qualité de directeur général par intérim du 1er janvier au 20 janvier 2019.



Bertrand de Castelnau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic. Il a dirigé pendant 10 ans le groupe Horiba ABX et le segment Horiba Medical, avant de rejoindre DiaSys en tant que responsable du marketing et des ventes ainsi que des finances.



