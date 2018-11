Theradiag : nouveau président du conseil d'administration

01/11/2018 | 08:18

Theradiag annonce la nomination de Pierre Morgon au poste de président du conseil d'administration, succédant à Gérard Tobelem qui occupait ce poste depuis 2012, et qui a démissionné de son poste de président et d'administrateur.



CEO de MRGN Advisors et regional partner pour la Suisse chez Mérieux Equity Partners, Pierre Morgon est membre du conseil d'administration de Theradiag depuis 2012. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale des sciences de la vie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.