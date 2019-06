THERANEXUS : a composé son conseil scientifique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theranexus a annoncé la composition de son Conseil Scientifique constitué de 4 experts de renom. En plus des différents experts scientifiques et médicaux extérieurs qui accompagnent ponctuellement Theranexus depuis sa création, ce Conseil Scientifique a pour mission d'assister et de conseiller la société dans ses choix notamment dans les stratégies d'identification, de sélection et de qualification de candidats médicaments ciblant les interactions entres les deux populations cellulaires du cerveau, les neurones et les cellules gliales dans le domaine des maladies du Système Nerveux Central.