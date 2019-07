THERANEXUS : augmentation de capital de quatre millions d'euros au maximum

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theranexus a annoncé mercredi soir le lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximal de 4 millions d'euros, réalisée par placement réservé à une catégorie déterminée de personnes via une offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. Dans le cadre de ce placement, la société a reçu de la part d'investisseurs financiers, dont certains actionnaires existants, des engagements de souscription pour un montant total de 1,6 million d'euros.Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital contribueront à renforcer la trésorerie de Theranexus notamment pour sécuriser le programme de développement clinique devant permettre l'enregistrement et la commercialisation du candidat-médicament BBDF 101 dans la maladie de Batten.En effet, Theranexus a annoncé le 27 juin dernier la signature avec la fondation américaine Beyond Batten Disease Foundation d'un accord de principe portant sur le développement et la commercialisation de BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, une maladie lysosomale neurologique pédiatrique rare et mortelle, d'origine génétique.BBDF 101 est une combinaison propriétaire de médicaments s'appuyant sur deux composés déjà enregistrés tout comme les autres candidats-médicaments de Theranexus en cours de développement clinique dans la maladie de Parkinson, dans les troubles neurocognitifs et dans les douleurs neuropathiques.