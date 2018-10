Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société biopharmaceutique Theranexus annonce mardi la délivrance d'un brevet européen pour son candidat médicament THN201, pour le traitement des troubles neurocognitifs, notamment ceux associés à la maladie d'Alzheimer. Ce brevet a été octroyé au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) par l'Office Européen des Brevets (OEB). Theranexus jouit d'une licence exclusive mondiale sur ce brevet.Ce brevet EP 2773337, dont les inventeurs sont Franck Mouthon (CEO) et Mathieu Charvériat (CSO), est intitulé " Utilisation d'agents anti-connexine pour améliorer l'effet thérapeutique d'un inhibiteur de l'acétylcholinesté-rase ". Il protège le candidat-médicament THN201 associant, d'une part, un agent anti-connexine tel que la méfloquine, et, d'autre part, le donépézil en tant que drogue psychotrope, et ce jusqu'en 2032 (hors " Certificat Complémentaire de Protection " (CCP)).