THERANEXUS : excellente visibilité financière pour les 18 prochains mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La trésorerie proforma Theranexus a atteint 13,3 millions d'euros au 30 juin 2020 et la mise en place avec l'assistance de Kepler Cheuvreux d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'Iris d'un montant maximum de 4,2 millions pour accompagner le développement de l'entreprise.Le PDG, Franck Mouthon, commente : " La trésorerie proforma de 13,3 millions au 30 juin 2020 reflète les différentes initiatives menées au second trimestre pour renforcer nos sources de financement non dilutives. Nous complétons aujourd'hui ces ressources avec la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres qui nous apportera une flexibilité financière accrue"."Ainsi, la société dispose d'une excellente visibilité financière au regard de son rythme de dépenses, au moins pour les 18 prochains mois. L'intention de la Société est de mettre fin à cette ligne de financement suite à l'accord industriel sur THN102 que nous voulons conclure d'ici la fin de l'année 2020. "