Theranexus a obtenu un financement non-dilutif de 3,4 millions d’euros sous forme de PGE (prêt garanti par l’Etat) auprès d'un consortium composé de ses partenaires bancaires historiques et de Bpifrance. Ce prêt prévoit un délai d'un an avant le début des remboursements avec un échelonnement des remboursements sur une durée maximale de 5 ans.Par ailleurs, Theranexus a également perçu le remboursement accéléré et intégral du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2019 d'un montant de 2 millions d'euros au cours du mois de mai 2020.Enfin, la société a reçu de Bpifrance la première tranche de financement (1 million d'euros) de sa plateforme de R&D Neurolead, développée en partenariat avec le Collège de France et le CEA et faisant l'objet d'un financement PSPC par Bpifrance. La société doit percevoir encore 3 millions d'euros étalés sur les 3 prochaines années dans le cadre de ce projet.Pour rappel, la trésorerie de la société au 31 mars dernier était de 7,8 millions d'euros et ne comprenait aucun des encaissements listés ci-dessus.