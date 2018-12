Lyon, 14 décembre 2018 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui la nomination de Jérôme Martinez, Président de la société BMI SYSTEM, au sein de son Conseil d'Administration en tant qu'administrateur indépendant. Monsieur Martinez est nommé en remplacement d'Amorçage Technologique Investissement SAS (dont le président est la société de gestion Supernova Invest) représentée par Madame Celia Hart, Partner, démissionnaire. La nomination de Monsieur Martinez sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

Monsieur Jérôme Martinez, Président de la société BMI SYSTEM depuis 2017, dans l'édition de logiciels de santé, possède plus de 30 ans d'expérience dans le management de sociétés dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies en France et à l'international. Avant de rejoindre BMI SYSTEM, de 2012 à 2017, Jérôme Martinez a été Président des opérations en France du laboratoire pharmaceutique japonais SANTEN spécialisé dans l'ophtalmologie et la rhumatologie. De 2004 à 2011, il a assuré la Présidence du Directoire du laboratoire Novagali Pharma, spécialisé en ophtalmologie où il a réalisé l'introduction en bourse de Novagali Pharma et sa vente auprès du laboratoire SANTEN en 2012.

Pharmacien de formation, Jérôme Martinez a obtenu un Master de droit en administration de la santé à l'Université de Paris XI, un MBA d'HEC Paris ainsi qu'un MBA de l'Université de Keio au Japon. Il est également diplômé de

JL Kellogg Graduate School of Management de l'Université de Northwestern à Chicago et de l'Agence des Négociateurs (ADN) à Paris.

« Je tiens à remercier Amorçage Technologique Investissement et plus particulièrement Celia Hart pour sa contribution à la structuration de Theranexus et à sa stratégie de développement depuis la création en 2013. Nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Martinez au sein de notre Conseil d'Administration. Sa riche expérience dans le management de laboratoires pharmaceutiques en France et à l'international et ses différents succès partenariaux seront très précieux pour mener à bien le développement et la valorisation de notre portefeuille » explique Franck Mouthon, Président-Directeur Général de Theranexus.

« Je remercie le Conseil d'Administration de sa confiance. Theranexus bénéficie d'une technologie à fort potentiel dans le traitement des maladies neurologiques pour lesquelles les besoins médicaux demeurent importants. Le modèle de développement original de sa plateforme et ses candidats médicaments diversifiés constituent de solides atouts au sein de l'univers des biotechnologies et je suis ravi de mettre mon expérience au service de Theranexus pour les prochaines étapes de sa croissance » conclut Jérôme Martinez, nouvel administrateur indépendant de Theranexus.

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur Administratif et Financier

investisseurs@theranexus.fr









ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE / Théo MARTIN

Relations Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 79 /+33 (0)1 53 67 36 75

theranexus@actus.fr FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations Médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr



