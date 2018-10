Lyon, 11 octobre 2018 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui l'arrivée de Rodolphe Besserve, responsable de l'activité Start-ups & French Techs (SuFT Advisory) chez Société Générale, au sein de son Conseil d'Administration en tant qu'administrateur indépendant. Monsieur Besserve est nommé en remplacement de Sofimac Innovation représenté par Monsieur François Miceli, Directeur Général, démissionnaire. La nomination de Monsieur Besserve sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

Monsieur Rodolphe Besserve a rejoint Société Générale en 2005 où il a contribué à la création et au développement de la practice biotechs/medtechs au sein de la banque d'affaires. Cet expert en finance d'entreprise et de marché a réalisé plus d'une quarantaine de transactions sous différentes formes au cours des dernières années. Avant de rejoindre Société Générale, Monsieur Besserve a travaillé en tant qu'analyste financier sur le secteur Santé chez Kepler Equities et Bryan Garnier. Monsieur Besserve est diplômé de l'École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon et de l'emlyon business school.

« Je tiens à remercier Sofimac Innovation et plus particulièrement Cécile Thébault et François Miceli qui nous ont accompagnés depuis 2014. Nous nous réjouissons d'accueillir Rodolphe Besserve au sein de notre Conseil d'Administration. Son expérience de la finance d'entreprise et du secteur biotech coté seront des atouts pour les futures étapes de développement de Theranexus » explique Franck Mouthon, Président-Directeur Général de Theranexus.

« Je remercie le Conseil d'Administration de sa confiance. Je suis très heureux de pouvoir mettre mon expérience au service de Theranexus. La technologie exploitée par Theranexus ainsi que sa stratégie de développement particulièrement attractives dans ce secteur de la santé disposent d'un fort potentiel pour répondre aux besoins des patients et aux attentes de l'industrie pharmaceutique » conclut Rodolphe Besserve, nouvel administrateur indépendant de Theranexus.

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

Communiqué intégral et original au format PDF :

