Cette collaboration, en cohérence avec la nouvelle plateforme Neurolead, contribuera à enrichir les capacités de sélection et de qualification de nouveaux actifs ciblant les interactions neurogliales.

Lyon, le 9 avril 2019 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce une nouvelle collaboration de recherche en bioinformatique avec Dyliss, une équipe de recherche de l'IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) à Rennes afin de renforcer la sélection et la qualification de nouveaux actifs dans le domaine des interactions neurogliales.

Dyliss est une équipe de recherche de l'IRISA (Dynamics, Logics and Interference for biological Systems and Sequences ) composée de data scientists spécialisés en biologie des systèmes. L'équipe possède une forte expertise dans l'intégration de données, la modélisation dynamique et les technologies du web sémantique. Le programme de collaboration vise à intégrer et structurer la très grande diversité des données biologiques disponibles sur la régulation des neurones et des cellules gliales. Les connaissances exhaustives enrichies de la sorte permettront d'extraire des informations qualifiées contribuant à la sélection de nouveaux actifs et ainsi à détecter précocement leur potentiel de valeur. Cette collaboration, associant l'expertise en intelligence artificielle de l'équipe Dyliss et les capacités de recherche et développement thérapeutique de Theranexus, s'inscrit dans le rationnel du programme de développement de la nouvelle plateforme Neurolead annoncé récemment.

« Nous nous réjouissons aujourd'hui de démarrer cette collaboration avec l'équipe Dyliss, bénéficiant d'une expertise en sciences des données reconnue sur le plan international. Nous sommes convaincus que les solutions d'intelligence artificielle, adaptées projet par projet, associés aux expertises médicales, biologiques et technologiques appropriées, bénéficieront en termes de gain de temps et de valeur aux actifs de Theranexus. Cette collaboration réaffirme également notre volonté de généraliser et de systématiser le concept de ciblage thérapeutique des interactions neurogliales pour répondre aux forts besoins des patients et pour lequel nous souhaitons devenir un acteur de référence » explique Mathieu Charvériat, Directeur scientifique de Theranexus.

« Notre équipe est ravie de lancer cette collaboration de recherche avec Theranexus, une société innovante et résolument engagée sur des approches collaboratives interdisciplinaires. Au-delà de l'intérêt scientifique, cette collaboration apporte une application de nos recherches et de nos outils au domaine des maladies du cerveau en forte attente d'innovation thérapeutique » conclut Anne Siegel, directrice de recherche CNRS et responsable de l'équipe Dyliss.

A propos de l'équipe Dyliss (Dynamics, Logics and Interference for biological systems and sequences)

Dyliss (DYnamics, Logics and Inference for biological Systems and Sequences) est une équipe de recherche en

bioinformatique commune à l'université de Rennes 1, au CNRS et à Inria. Elle est spécialisée dans l'analyse des

séquences et des systèmes biologiques. Elle développe des méthodes formelles basées sur les connaissances pour

intégrer des données hétérogènes. Ces approches ont pour but d'identifier les principaux acteurs qui contrôlent la

réponse d'un système biologique à des perturbations et de caractériser la manière dont ces acteurs interagissent.

Une application en santé est l'identification de signatures complexes pour des pathologies.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des

candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur

des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes

(ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments

agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par

THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les

combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui

permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les

chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments

propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur : www.theranexus.com

rmet de générer différents candidats médicaments

propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur : www.theranexus.com

Contacts

THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur Administratif et Financier

investisseurs@theranexus.fr

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE / Théo MARTIN

Relations Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 79 / +33 (0)1 53 67 36 75

theranexus@actus.fr

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations Médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57834-theranexus_cp_collaboration_dyliss_irisa_09042019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews