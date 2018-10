Theranexus : achève le recrutement pour une étude

29/10/2018 | 09:39

Theranexus annonce avoir inclus le dernier patient dans son étude de phase II intitulée 'Tolérance et efficacité du THN102 dans la somnolence chez les patients narcoleptiques'. Au total, 48 patients ont été recrutés dans sept centres en France et en Belgique.



'Nous sommes impatients de communiquer prochainement les résultats de cette étude qui vise à démontrer la supériorité de notre candidat médicament THN102 par rapport au traitement de référence', commente le PDG Franck Mouthon.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.