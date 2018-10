Theranexus : nomination d'un administrateur indépendant

12/10/2018 | 09:10

Theranexus annonce l'arrivée de Rodolphe Besserve, responsable de l'activité Start-ups & French Techs (SuFT Advisory) chez Société Générale, au sein de son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant.



Rodolphe Besserve est nommé en remplacement de Sofimac Innovation représenté par François Miceli, directeur général, démissionnaire. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.



La société biopharmaceutique souligne que cet expert en finance d'entreprise et de marché, qui a rejoint Société Générale en 2005, a réalisé plus d'une quarantaine de transactions sous différentes formes au cours des dernières années.



