Theranexus : nomination d'un administrateur indépendant

14/12/2018

Theranexus annonce la nomination de Jérôme Martinez au sein de son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant, en remplacement d'Amorçage Technologique Investissement SAS, démissionnaire.



Président de BMI System depuis 2017, dans l'édition de logiciels de santé, Jérôme Martinez possède plus de 30 ans d'expérience dans le management de sociétés dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies en France et à l'international.



Avant de rejoindre BMI System en 2012, ce pharmacien de formation a ainsi été président des opérations en France du laboratoire pharmaceutique japonais Santen spécialisé dans l'ophtalmologie et la rhumatologie.



