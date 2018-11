Theranexus : trésorerie de 15,8 millions d'euros au 30/09

09/11/2018 | 10:31

Theranexus, société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, fait état ce jour d'une position de trésorerie, au 30 septembre, de 15,8 millions d'euros.



Celle-ci intègre le produit de l'introduction en bourse survenue en octobre 2017 et un emprunt bancaire de 2,5 millions d'euros contracté en juillet 2018. La trésorerie s'élevait à 1,6 millions d'euros au 30 septembre 2017.



'Pour Theranexus, 2018 est une année riche et charnière avec la mise en place de trois nouveaux essais cliniques et la finalisation de l'étude de phase 2 du THN102 dans la narcolepsie', commente Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.