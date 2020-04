Theratechnologies : Message du président et chef de la direction

Alors que nous sommes tous touchés par la présente pandémie mondiale, notre but chez Theratechnologies demeure, plus que jamais, de s'assurer que les personnes vivant avec le VIH aient accès à nos traitements. Nous avons amplement d'inventaire pour répondre à la demande et notre chaîne d'approvisionnement fonctionne normalement.

Les personnes ayant un VIH non contrôlé sont parmi les plus vulnérables aux conséquences graves de la COVID-19 et une charge détectable n'est jamais souhaitable. De nos jours, on ne peut tout simplement pas ignorer un tel facteur de risque pour la COVID-19. Se préoccuper des laissés pour compte est à la base de ce nous faisons. C'est ce que nous continuerons à faire et surtout pendant cette crise.