Thermador : Portzamparc repasse à l'achat après le T3

17/10/2019 | 09:09

Après le point d'activité trimestriel de Thermador, qualifié de 'bonne publication', Portzamparc est revenu à l'achat sur le dossier, contre une position précédente de 'renforcer'. L'objectif de cours est ajusté de 62 à 64 euros.



Le distributeur spécialisé a enregistré un CA de 91,7 millions d'euros (+ 21,8% en données publiées ; + 5,1% en organique) au 3e trimestre (T3), alors que les analystes n'attendaient que 87 millions. 'Pas moins de 7 filiales sont en croissance à deux chiffres, dont Thermador (...) porté par la demande soutenue de pompes à chaleur (...) et, plus surprenant, Mecafer / Domac', commente une note de recherche.



Et Portzamparc de relever ses prévisions. 'La reprise du M&A (avec l'expérience du management dans ce domaine) devrait être un catalyseur pour le titre à court et moyen terme', ajoute une note.





