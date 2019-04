Thermador : Portzamparc salue les ventes trimestrielles

16/04/2019 | 09:38

Après la publication de ses ventes du 1er trimestre par Thermador Groupe, le bureau d'études Portzamparc a confirmé son conseil d'achat sur le dossier. Également maintenu à 60 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse du titre de l'ordre de 10%.



A périmètre constant, les ventes du distributeur d'équipements de plomberie ont augmenté de 4,3% sur la période, soit + 14,4% en tenant compte des acquisitions. 'Ce 1er trimestre illustre parfaitement la décorrélation progressive du groupe au marché du neuf. Dans un contexte qui reste nettement dégradé (mises en chantier à fin février - 1,2% dans l'individuel, - 6,2% dans le collectif), seule PBtub semble réellement souffrir de ce ralentissement (7 millions, + 0,4%)', soulignent notamment les analystes.



Malgré la mauvaise orientation de Mecafer/Domac et de Dipra, la branche Thermador International reprend de la vitesse et Jetly (pompes) a cette fois profité d'une météo favorable.



Bref, 'Thermador commence bien l'année et rassure sur sa capacité à soutenir un bon niveau de croissance organique dans des conditions adverses', salue Portzamparc.





