THERMADOR GROUPE : Situation semestrielle consolidée au 30 juin 2018

Compte de résultat simplifié

en milliers d'euros au 1er semestre 2018 2018

périmètre

constant* 2017 Variation

2018/2017 Variation 2018

périmètre

constant*/2017 Chiffre d'affaires (avant IFRS 15) 168 149 144 964 139 754 + 20,3 % + 3,7 % Résultat opérationnel courant sur activité 23 454 21 408 19 716 + 19,0 % + 8,6 % Résultat net part du groupe 15 455 14 134 12 684 + 21,8 % + 11,4 %

*C.A. 2018 : avec l'acquisition de Domac consolidés depuis le 1er mars 2017, de Sodeco Valves consolidés depuis le 1er septembre 2017, de FGinox consolidés depuis le 1er octobre 2017, de Groupe Valfit consolidés depuis le 1er janvier 2018 et enfin du fonds de commerce de Vortice France par Axelair consolidés depuis le 1er janvier 2018.

Les comptes détaillés sont accessibles sur notre site Internet www.thermador-groupe.fr

ACTIVITÉ

Le printemps très pluvieux et ses conséquences négatives sur la vente des pompes d'arrosage de Jetlyet Dipra n'explique que partiellement une croissance assez faible durant le premier semestre, à périmètre comparable. Nous pensions ralentir après une année 2017 très soutenue, mais pas d'une manière aussi nette, d'autant plus que le niveau d'inflation en 2018 est supérieur à celui de l'année dernière. Nous devons donc nous rendre à l'évidence : le marché français du bâtiment sur lequel interviennent six de nos treize filiales montre des signes de ralentissement, ce qui est par ailleurs confirmé par les chiffres publics et les statistiques transmises par nos clients.

Fort heureusement, certaines de nos filiales comme Sectoriel dans le domaine de l'industrie et Aello sur le marché de la piscine affichent des croissances très soutenues.

De même, Thermador International croît de plus de 14 % en Europe et enregistre des succès encourageants dans quelques pays africains. L'activité export du groupe représente maintenant 17 % de l'ensemble.

Enfin, les cinq acquisitions réalisées l'année dernière contribuent très largement à l'augmentation de 20,3 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, à comparer à celui de 2017.

INTÉGRATION DES SOCIÉTÉS ET FONDS DE COMMERCE ACQUIS EN 2017

Domac, filiale de Mecafer, a réalisé un excellent premier semestre.

FGinox est en progression. La proximité géographique ainsi que l'existence de fournisseurs et de clients communs avec Sferaco et Sectoriel facilitent son intégration.

La fusion de Sferaco et Groupe Valfit est effective depuis le 1er juillet 2018. Nos équipes ont fait preuve d'un engagement exceptionnel pour intégrer en seulement six mois neuf nouveaux fournisseurs et 2 600 références additionnelles !

Les activités d'Axelair et Vortice France sont maintenant toutes rassemblées à Saint-Quentin-Fallavier. Nous n'avons perdu aucun client significatif et avons renforcé notre équipe qui est à présent constituée de 10 personnes.

L'activité commerciale de Sodeco Valves au Benelux est en repli. Nous sommes bien entendu mobilisés pour inverser la tendance. En France, nous prévoyons de céder la majorité du fonds de commerce à la société Bouley, client de longue date de Sferaco, Sectoriel et Sodeco Valves (voir notre communiqué de presse en date du 14 juin dernier).

RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE

On observe un léger différentiel de croissance entre le résultat opérationnel et le chiffre d'affaires, expliqué notamment par les rentabilités de Sodeco Valves et Groupe Valfit qui sont inférieures à la moyenne du groupe.

Inversement, les filiales qui achètent en dollar ont bénéficié d'un taux de change favorable durant les six premiers mois de l'année.

La capacité d'autofinancement progresse de 19,4 % à 17,5 M€, la trésorerie nette s'établit à 4,6 M€ et la dette financière à 26,2 M€. Notre solide structure financière nous permet d'assumer un haut niveau de stock, gage d'une excellente qualité de service auprès de nos clients.

PERSPECTIVES

L'effet positif de la croissance externe sur l'activité va nettement s'estomper au deuxième semestre, Sodeco Valves et FGinox nous ayant rejoints en septembre et octobre 2017. Nous n'escomptons pas de changement majeur sur la croissance à périmètre constant, d'autant plus que le dernier trimestre de l'année 2017 avait été très dynamique.

Nous devrons de surcroît gérer un taux de change euro-dollar nettement moins favorable et répercuter de nouvelles hausses de prix imposées par certains fournisseurs européens, asiatiques et sud-américains.

En revanche, des synergies intéressantes devraient fonctionner à partir du mois de septembre, d'une part chez Thermador International qui vient d'intégrer dans son offre 6 200 nouvelles références de vannes industrielles et raccords en provenance de FGinox, Groupe Valfit et Sodeco Valves, et d'autre part chez Sferaco désormais en mesure de vendre les produits de Groupe Valfit à ses 2 900 clients actifs.

