Thermador : confiant malgré le 'cycle baissier' résidentiel

17/10/2018 | 09:40

Le 3ème trimestre 2018 de Thermador était placé sous le signe de la croissance, mais le groupe prévient que la base de comparaison sera très défavorable au 4e trimestre. Certes, la construction résidentielle semble entrée dans 'un cycle baissier' en France, mais le distributeur d'équipements de plomberie se montre confiant en raison de sa diversification.



En données publiées, les ventes de Thermador Groupe ont continué au 3e trimestre (T3) sur une tendance similaire, et même un peu plus forte que celle constatée sur les six premiers mois de l'année (S1) : + 21,2% au T3, taux qui se révèle un peu supérieur à ceux du T1 (+ 20,2%) et du T2 (+ 20,4%). Soit 244,5 millions d'euros de CA sur neuf mois.



Hors effet de périmètre, puisque le distributeur spécialisé s'est, ces dernières années, lancé dans des acquisitions ciblées, le CA progresse de 4,6% au T3, après 3,7% au S1, ce qui dénote toujours d'une petite accélération. En cause : notamment la canicule, qui a dopé les ventes de pompes.



Thermador revient sur les statistiques témoignant désormais, en France, de la baisse du nombre d'autorisations et de mises en chantier de logements neufs : 'Nous pouvons conclure que nous débutons un cycle baissier qui n'impactera directement que 10 % des activités du groupe grâce à la forte diversification entreprise depuis quelques années. A contrario, les mesures gouvernementales pour augmenter le pouvoir d'achat devraient soutenir la maintenance et la rénovation de l'habitat en France', estime la direction.



Thermador rappelle enfin que le 4e trimestre 2017, marqué par une croissance 'exceptionnelle' de 13,7% hors périmètre, constitue une base de comparaison défavorable.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.