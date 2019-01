Thermador : croissance de 16,2% du CA annuel

15/01/2019 | 07:55

Le distributeur de matériel de plomberie Thermador Group dévoile un chiffre d'affaires (après IFRS 15) de 311,2 millions d'euros pour l'année 2018, en croissance de 16,2% en données brutes et de 3,4% à périmètre constant.



Par secteur d'activité, à périmètre constant, les plus fortes croissances au sein du groupe ont été réalisées par Aello (matériels de piscines, +37,9%), Axelair (ventilation, +15%), et Thermador International (+13,9%).



Toujours à périmètre constant, le groupe a vu sa croissance ralentir à +1,5% au quatrième trimestre, après des progressions respectives de +3,2%, +4,2% et +4,6% sur les trois premiers trimestres de l'année écoulée.



