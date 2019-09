Thermador : en négociation exclusive pour une acquisition

12/09/2019 | 13:25

Thermador est entré en négociation exclusive en vue de racheter la société alsacienne Eurobinox, qui fabrique et distribue 'des vannes manuelles et motorisées, des raccords, des tubes et accessoires destinés aux industriels de l'agroalimentaire, des biotechnologies, des produits pharmaceutiques et cosmétiques', détaille un communiqué.



Lors de son dernier exercice, Eurobinox, qui emploie 42 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 millions d'euros et dégagé un marge opérationnelle de 5,8%. Sa trésorerie nette atteignait 3,6 millions d'euros. 'La période d'exclusivité de négociation se terminera le 15 octobre 2019', indique Thermador.



Lors de la présentation de ses comptes semestriels, le 1er août, le groupe déclarait étudier trois éventuelles opérations de croissance externe qui représentaient un CA total proche de 40 millions d'euros.





