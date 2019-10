Thermador : renonce à l'acquisition d'Eurobinox

25/10/2019 | 11:57

Le distributeur spécialisé Thermador annonce qu'il a finalement renoncé à l'acquisition de la société alsacienne Eurobinox, avec laquelle il était entré en négociations exclusives en septembre.



Le CA d'Eurobinox, distributeur notamment de vannes manuelles et motorisées, de raccords et de tubes, était en 2018 de 14,5 millions d'euros.



'Malgré la complémentarité des activités respectives des deux entreprises, le conseil d'administration a constaté un écart culturel trop grand et souligné le risque de ne pas pouvoir mettre en oeuvre des synergies opérationnelles suffisamment rapidement', indique Thermador.





