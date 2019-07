Thermador : résiste bien après une analyse négative

16/07/2019 | 17:25

Le titre résiste bien malgré l'analyse de Portzamparc. Le bureau d'études n'est plus d'avis d'acheter l'action Thermador, qui a pris près de 30% depuis le début de l'année, mais désormais de la 'conserver'. L'objectif de cours est marginalement ajusté de 60 à 60,4 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 6%.



La note revient sur le distributeur spécialisé dans les équipements de plomberie sous l'angle de son internationalisation : 'avec une exposition internationale augmentée de 650 points de base à 17,5% (du CA, ndlr) en trois ans, la diversification géographique des revenus est aujourd'hui l'axe majeur du développement du groupe', analyse Portzamparc. En outre, 'face à une intensité concurrentielle faible, avec une logistique rodée et le potentiel de duplication du modèle à l'international, Thermador présente un profil de risque maîtrisé', et sa génération de trésorerie devrait rester élevée.



Cela étant, 'la valorisation actuelle du titre intègre selon nous la majeure partie du scénario', jugent les analystes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.