Thermador : résultat net en hausse de 21,8%

31/07/2018 | 09:57

Le groupe Thermador a fait état ce mardi matin de résultats semestriels marqués par un bénéfice net part du groupe qui est ressorti à 15,45 millions d'euros, contre 12,68 millions au terme des 6 premiers mois de 2017.



Le bénéfice opérationnel courant est, lui, passé de 19,72 à 23,45 millions d'euros.



Sur le front de l'activité, le chiffre d'affaires a crû de 20,3% (+3,7% à périmètre constant), pour s'établir à 168,15 millions d'euros.



'Le printemps très pluvieux (...) n'explique que partiellement une croissance assez faible durant le premier semestre, à périmètre comparable. Nous pensions ralentir après une année 2017 très soutenue, mais pas d'une manière aussi nette, d'autant plus que le niveau d'inflation en 2018 est supérieur à celui de l'année dernière. Le marché français du bâtiment sur lequel interviennent six de nos treize filiales montre des signes de ralentissement, ce qui est par ailleurs confirmé par les chiffres publics et les statistiques', constate Thermador.



'Fort heureusement, certaines de nos filiales (...) affichent des croissances très soutenues. De même, Thermador International croît de plus de 14% en Europe et enregistre des succès encourageants dans quelques pays africains. L'activité export du groupe représente maintenant 17 % de l'ensemble. Enfin, les cinq acquisitions réalisées l'année dernière contribuent très largement à l'augmentation de 20,3 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, à comparer à celui de 2017.'



S'agissant du semestre en cours, Thermador se montre prudent, anticipant que 'l'effet positif de la croissance externe sur l'activité va nettement s'estomper'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.