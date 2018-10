Thermador : vers une acquisition d'importance avec Sanidom

26/10/2018 | 09:30

Thermador Groupe, le distributeur d'équipements de plomberie, a annoncé hier soir la signature du contrat d'acquisition ('sous conditions suspensives' pour l'instant) de la société française Sanidom, basée à Saint-Maur-des-Fossés. Le montant de l 'opération n'a pas été révélé.



La cible commercialise de la robinetterie pour salles de bain et cuisines auprès de grandes surfaces et de magasins de bricolage. Le périmètre de Sanidom comprend la société Manupex ainsi, en Espagne, que Rousseau SA. Soit, en 2017, un chiffre d'affaires total de 35,3 millions d'euros et un effectif de 92 personnes.



A titre de comparaison, les facturations de Thermador ont atteint 271,6 millions d'euros l'an passé.



Thermador compte boucler l'opération 'avant fin 2018' puis, 'dans un délai de trois ans', rapprocher ces sociétés de sa filiale Dipra.



'Sanidom possède une forte exposition à Leroy Merlin, contre Mr. Bricolage & Castorama pour Dipra' ainsi 'qu'un site de stockage en Espagne dédié au réseau Leroy Merlin', soulignent les analystes de Portzamparc, alors que Dipra est plutôt 'franco-français'. En première approche, Portzamparc évalue le montant de cette 'acquisition majeure' à 26,5 millions d'euros, sachant que le 'gearing' de Thermador est pratiquement nul.









