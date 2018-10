Thermador : à l'achat, Portzamparc vise toujours 62 euros

17/10/2018 | 09:59

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a confirmé son conseil d'achat sur l'action Thermador Groupe après la publication, 'sans surprise', d'un CA bien orienté au 3e trimestre. L'objectif de cours est ramené de 65 à 62 euros, ce qui dénote d'un potentiel de hausse proche de 30%.



'Thermador profite sur le 3e trimestre des bonnes conditions climatiques et poursuit sa dynamique à l'international', commentent les spécialistes. En effet, la croissance du distributeur d'équipements de plomberie a légèrement accéléré au 3e trimestre, tant en données publiées qu'à périmètre comparable. Trois explications selon Portzamparc : d'abord 'la bonne performance de Valfit', spécialiste des raccords, compteurs et robinetterie acheté en 2017, dont l''intégration réussie' est saluée. Ensuite la progression des filiales de pompes (Jetly, Dipra, Aello) grâce à la canicule estivale. Enfin, la filiale Thermador International (environ 8% du CA) 'poursuit sa dynamique'.



Certes, 'le recul sensible du marché de la construction se fait ressentir chez certaines filiales (PBtub notamment), mais l'impact est mineur', analyse Portzamparc. Même si l'anticipation de CA 2018 des analystes revient de 319 à 315,6 millions d'euros.



Enfin, Portzamparc s'attend à ce que l'international, Jetly et Dipra continuent de progresser en fin d'année, malgré un contexte plus difficile pour PBTub et Mecafer.









