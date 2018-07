Third Point entre au capital de PayPal, le titre grimpe

23 juillet (Reuters) - PayPal s'est retourné à la hausse lundi à Wall Street après l'annonce d'une prise de participation du fonds spéculatif Third Point dans le spécialiste américain des paiements électroniques.

L'action, qui avait perdu jusqu'à 1,9%, gagnait 0,90% à 88,25 dollars vers 16h40 GMT.

"Au cours du deuxième trimestre, nous avons initié une position acheteuse sur PayPal, écrit le fonds géré par le milliardaire Daniel Loeb dans une lettre aux investisseurs.

"Nous voyons un parallèle entre PayPal et d'autres plates-formes internet de premier plan comme Netflix et Amazon: une part de marché élevée et en progression, un pouvoir de fixation des prix inexploité et un potentiel significatif de développement des marges."

L'analyse de Third Point suggère que PayPal se paie seulement 18 fois son bénéfice par action (BPA) estimé pour 2020, hors trésorerie nette, et s'attend à des révisions à la hausse des bénéfices et un PER en forte croissance, au vu d'éléments positifs comme son service Venmo, les prix dynamiques et les paiements hors ligne.

Third Point s'attend à ce qu'une croissance du BPA supérieure au consensus propulse le cours de l'action à 125 dollars (107 euros) dans les 18 prochains mois, soit un potentiel de 50%.

PayPal publiera mercredi ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes anticipent en moyenne un BPA de 57 cents pour un chiffre d'affaires de 3,81 milliards de dollars, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le titre a gagné 19,3% depuis le début de l'année. (Sruthi Shankar Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)