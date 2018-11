Thomas Cook : Berenberg passe à 'vente'

30/11/2018 | 11:06

Berenberg dégrade sa recommandation sur Thomas Cook de 'neutre' à 'vente' et son objectif de cours de 65 à 12 pence, soulignant que la performance opérationnelle du tour-opérateur britannique 'continue d'être faible'.



'Si la performance a sans aucun doute été affectée par la météo, nous craignons que ceci ne recouvre seulement les fissures d'un modèle d'activité structurellement en difficultés', juge le broker allemand.



Citant aussi une génération de trésorerie anémique, Berenberg pense voir un risque que le groupe ait besoin de capitaux frais. Au vu de ce 'cocktail détonnant', il considère qu'il vaut mieux rester à l'écart de Thomas Cook actuellement.



