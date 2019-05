Thomas Cook : Berenberg relève son opinion sur la valeur

28/05/2019 | 16:29

Berenberg a revu ce matin à la hausse sa recommandation sur le titre, passant de 'Vendre' à 'Conserver', en maintenant son objectif de cours à 12 pence.



'Alors que nous pensons que la compagnie est loin d'être sorti d'affaires, l'opportunité d'une vente de la compagnie aérienne et le soutien potentiel de Fosun signifie que le risque d'échec semble limité', a déclaré le bureau d'analyses allemand.



Alors que Berenberg a déclaré avoir assisté à un affaiblissement important des performances opérationnelles du groupe, l'analyste voit encore des options pour la vente de la compagnie aérienne ou l'arrivée d'un chevalier blanc pour sauver le voyagiste.



Cependant, il considère toujours que la position de la société est 'précaire' et 'qu'il existe un risque d'échouer'.



