Thomas Cook : Oddo abaisse son objectif de cours

28/11/2018 | 16:56

Oddo souligne que le groupe a publié un EBIT ajusté faible à 250 M£, 11% en dessous de la guidance société et les attentes du consensus (i.e. 280 M£).



Les analystes confirment cependant leur recommandation Achat sur le titre. ' Rappelons que le titre a baissé de 70% ytd. Notre objectif de cours est abaissé à 70 p (vs 115 p) '.



' Le groupe reste largement impacté par la mauvaise performance opérationnelle de son activité de voyagiste, au Royaume-Uni, confronté à une désaffection de la clientèle (météo défavorable, baisse du pouvoir d'achat, inflation en Espagne, principal marché cible) ' indique le bureau d'analyses.



' Nos estimations 2019 sont largement revues à la baisse, aussi bien par l'effet mécanique des résultats 2018 que par une vision plus prudente sur l'activité voyagiste. Notre EBIT ajusté ressort ainsi à 274 M£ (vs 302 M£ précédemment) ' rajoute Oddo.



