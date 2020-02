Amadeus: le bénéfice 2019 grimpe de 13,4%, supérieur aux attentes

Madrid (awp/afp) - L'espagnol Amadeus, numéro un mondial des réservations de voyages, a vu son bénéfice ajusté grimper de 13,4% en 2019, grâce à l'acquisition de l'américain TravelClick et à des effets de change positifs.

Le résultat ajusté atteint 1,27 milliard d'euros (1,35 milliard de francs suisses), au-dessus des estimations des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset de 1,14 milliard. Amadeus ne divulgue jamais son résultat net.

Le chiffre d'affaires a progressé de près de 13% à 5,57 milliards d'euros.

Amadeus explique avoir profité "de la consolidation de TravelClick", plateforme américaine de réservations hôtelières rachetée en octobre 2018 pour 1,3 milliard d'euros, ainsi que d'un "impact positif des taux de change".

La société, dont le coeur de métier est une plateforme de réservation de billets d'avion pour les agences de voyage, compagnies aériennes et sites internet, a progressé grâce à "la diversification et au renforcement des activités existantes", estime le directeur général Luis Maroto, cité dans le communiqué.

Mais en 2020, "l'épidémie de coronavirus affectera notre industrie et notre activité", prévoit le dirigeant sans plus de détails, s'attendant toutefois un "rebond postérieur" à la crise.

En 2019, Amadeus a pâti de la faillite de plusieurs compagnies aériennes qui figuraient parmi ses clients, notamment les compagnies du voyagiste britannique Thomas Cook, victimes d'une spectaculaire faillite fin septembre, les françaises Aigle Azur et XL Airways ou l'allemande Germania.

Résultat, le nombre de passagers embarqués via les services du groupe n'a augmenté que de 7,5%, alors que la hausse aurait été de 8,5% sans ce problème, affirme Amadeus.

Les réservations de billets d'avions via les agences de voyages, indicateur-clé pour la société, ont stagné à environ 580 millions globalement.

Ces réservations ont baissé en Europe de l'Ouest, Asie-Pacifique, Moyen-Orient/Afrique en raison des "tension géopolitiques et des incendies en Australie", ainsi que des déboires d'Amadeus en Inde, où une compagnie a annulé son contrat avec le groupe et une autre a fait faillite.

Amadeus est présent dans l'univers de la réservation de voyages à tous les niveaux: les compagnies aériennes et réservations d'hôtels, les compagnies ferroviaires, lignes de ferries, agences et sites de voyages ou acheteurs de voyages en gros (tours-opérateurs et entreprises...).

