Chine: Fosun voit son bénéfice semestriel bondir, accélère son activité tourisme

Pékin (awp/afp) - Le conglomérat chinois Fosun, propriétaire du Club Med et de Lanvin, a annoncé mardi un nouveau bond de son bénéfice net semestriel, à l'heure où le groupe, connu pour sa fièvre d'acquisition à l'étranger, continue de muscler ses activités dans le tourisme et les services.

Fosun, l'une des plus grosses entreprises privées de Chine, a dégagé au premier semestre un bénéfice net de 6,86 milliards de yuans (984 millions de francs suisses), en hausse de 17% sur un an, selon un communiqué boursier.

Son chiffre d'affaires s'est envolé de 20% sur les six premiers mois de l'année, à 43,51 milliards de yuans (6,24 milliards de francs suisses).

Certes, la moitié de ses revenus viennent toujours de ses activités financières dans la banque, l'assurance et l'immobilier -- mais le tourisme et les loisirs occupent une part fortement accrue: les recettes sur ce segment ont gonflé de 33% sur un an.

Actionnaire du voyagiste Thomas Cook, Fosun est aussi propriétaire depuis 2015 du Club Med, le spécialiste français des villages-vacances, dont il continue de développer les activités en Chine, notamment avec un concept "en essor rapide" de sites à proximité des grandes métropoles.

Depuis fin 2017, de nouveaux Club Med ont par ailleurs ouvert dans les Alpes, au Japon, ainsi qu'en Italie. Parallèlement, Fosun a lui-même inauguré en grande pompe en avril un centre de vacances de luxe à Hainan, île du sud de la Chine où les autorités encouragent un boom touristique.

Le tentaculaire conglomérat avait par ailleurs pris en début d'année le contrôle de l'emblématique maison de couture française Lanvin, dont il a acquis 65,6%... avec l'objectif de redonner son lustre à cette société en difficulté.

Fosun a annoncé mardi avoir choisi l'actuel président de la marque Sandro, Jean-Philippe Hecquet, comme nouveau directeur général de Lanvin. Le groupe n'a en revanche pas fourni de détails sur les finances de la maison française, qui affichait fin décembre 2016 une perte nette de 20,3 millions d'euros.

A la tête d'activités très diverses, allant de l'immobilier au Cirque du soleil (dont il est également actionnaire), Fosun se distingue par ses percées à l'étranger tous azimuts... quitte à gonfler fortement son endettement.

La dette de Fosun a grimpé à 162,5 milliards de yuans (20,4 milliards d'euros) fin juin, contre 150,5 milliards de yuans six mois plus tôt, pour financer l'essor de ses différentes branches.

Et ce alors que Pékin maintient la pression sur les conglomérats géants chinois lourdement endettés, dont la santé financière inquiète.

Mais la voracité de Fosun ne se tarit pas: il a racheté en juillet pour 4 milliards de yuans (503 millions d'euros) la société chinoise Baihe Jiayuan, expert d'applications de rencontres et de services d'organisation de mariages... et dont les recettes viendront grossir la branche tourisme et loisirs du conglomérat.

