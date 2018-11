Fosun (Club Med) lance son introduction en Bourse à Hong Kong

Hong Kong (awp/afp) - Le chinois Fosun Tourism Group, propriétaire notamment du français Club Med, a lancé vendredi son introduction à la Bourse de Hong Kong. Le pôle tourisme du conglomérat Fosun espère lever entre 375 et 481 millions d'euros (entre 421,3 et 540 millions de francs suisses).

Fosun Tourism Group, pôle a indiqué dans un communiqué qu'il allait proposer 214,2 millions d'actions à un prix compris entre 15,60 dollars de Hong Kong (HKD) et 20,00 HKD. Il espère lever jusqu'à 481 millions d'euros lors de la cotation qui interviendra dans deux semaines.

Cette introduction en Bourse est la dernière en date à Hong Kong, où environ 37,5 milliards d'euros ont été levés cette année, soit deux fois plus que l'année dernière, selon Bloomberg News. Mais certaines entreprises, dont le géant des smartphones Xiaomi et le groupe public China Tower, ont connu des débuts difficiles cette année dans un marché dont les cours sont affectés par l'incertitude liée à la guerre commerciale sino-américaine et aux ralentissements économiques mondial et chinois.

Actionnaire du voyagiste Thomas Cook, Fosun a acquis en 2015 le Club Med, dont il continue de développer les activités en Chine, notamment avec un concept de sites à proximité des grandes métropoles. Fosun est l'un des "rhinocéros gris" chinois, tout comme Wansa, HNA ou encore Anbang: des conglomérats privés qui bénéficient de solides relais politiques mais dont la frénésie d'acquisitions à l'étranger et l'endettement colossal sont désormais jugés menaçants pour le système financier chinois.

Le groupe basé à Shanghai est présent dans l'immobilier, la finance, les produits pharmaceutiques, l'acier et le divertissement. Il a dégagé au premier semestre 2018 un bénéfice net de 6,7 milliards de yuans (847,2 millions d'euros), contre 6,18 pour les six premiers mois de 2017.

afp/vj