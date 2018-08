Le chinois Fosun veut coter le Club Med à Hong Kong

Pékin (awp/afp) - Le groupe chinois Fosun, propriétaire du Club Med, a annoncé vendredi avoir déposé un dossier à la Bourse de Hong Kong afin d'y coter une partie de son pôle tourisme, qui inclut le spécialiste français des villages-vacances.

Fosun est l'une des plus grosses entreprises privées de Chine. La moitié de ses revenus proviennent de ses activités financières dans la banque, l'assurance et l'immobilier. Mais le tourisme et les loisirs occupent une part croissante: les recettes sur ce segment ont augmenté de 33% sur un an.

Fosun International, coté à Hong Kong, avait obtenu début juillet le feu vert de la place boursière hongkongaise pour procéder à la scission de sa filiale dédiée au tourisme et aux loisirs, nommée Fosun Tourism Group.

Objectif de l'opération pour le groupe chinois: coter de façon distincte cette entité tourisme sur le marché, afin de financer le renforcement de ses activités dans ce secteur.

"Fosun Tourism Group a soumis (...) une demande d'inscription (documentation A1) à la Bourse de Hong Kong", a indiqué vendredi le groupe chinois dans un communiqué boursier.

L'opération reste toutefois suspendue à l'approbation de l'autorité hongkongaise de régulation boursière, de la direction de Fosun Tourism Group, et des conditions du marché.

"L'objectif de cette introduction en Bourse serait de générer des moyens supplémentaires pour accélérer le développement des (..) activités de Fosun International dans le tourisme, les loisirs et l'art de vivre", note le groupe chinois dans un communiqué distinct transmis à l'AFP.

Actionnaire du voyagiste Thomas Cook, Fosun a acquis en 2015 le Club Med, dont il continue de développer les activités en Chine, notamment avec un concept de sites à proximité des grandes métropoles.

Depuis fin 2017, de nouveaux Club Med ont par ailleurs ouvert dans les Alpes, au Japon, ainsi qu'en Italie. Parallèlement, Fosun a lui-même inauguré en grande pompe en avril un centre de vacances de luxe à Hainan, île du sud de la Chine où les autorités encouragent un boom touristique.

Le Club Med n'est plus coté à la Bourse de Paris depuis 2015.

Fosun a dégagé au premier semestre 2018 un bénéfice net de 6,86 milliards de yuans (860 millions d'euros), en hausse de 17% sur un an.

afp/rp