Thomas Cook Group : Thomas Cook, Aigle Azur, XL Airways, sale temps sur le tourisme

C'est "la plus vieille agence de voyage de la planète", comme cela est écrit à peu près partout ce matin. La liquidation judiciaire de Thomas Cook va forcer les autorités de dizaines de pays et d'assureurs à trouver des solutions de rapatriement pour leurs ressortissants bloqués en vacances.

Le directeur général, Peter Fankhauser, a publié un communiqué pour exprimer son désarroi, en prenant sa part de responsabilités dans l'échec du refinancement. "Je voudrais m'excuser auprès de nos millions de clients, et milliers d'employés, de fournisseurs et de partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années", écrit-il dans le communiqué publié ce matin.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook