Thomas Cook : La valeur du jour en Europe THOMAS COOK chute lourdement après avoir lancé un « profit warning »

Thomas Cook chute lourdement de 18,88% à 63,15 pence sur la place de Londres, après avoir lancé un « profit warning ». Ainsi, le voyagiste britannique anticipe désormais un Ebit ajusté (« underlying Ebit ») d’environ 280 millions de livres sur son exercice 2017-2018, contre une prévision précédente avoisinant les 323 millions de livres.Si la Turquie et la Tunisie ont connu un regain de popularité cet été, les températures élevées en Europe, notamment au Nord, ont conduit les vacanciers à rester chez eux pour en profiter et à moins se rendre à l'étranger. En conséquence, Thomas Cook a eu recours à des rabais pour stimuler la demande, ce qui a pesé sur ses marges.En outre, le voyagiste britannique a également indiqué que cette vague de chaleur estivale affectera la demande pour les séjours d'hiver." Ces larges variations boursières dès qu'une compagnie manque ses objectifs financiers apparaissent excessives, même si un ‘profit warning' arrive rarement seul ", a commenté Nieil Wilson, analyste marché en chef, chez Markets.com." Nous devons vraiment attendre de connaître les perspectives pour l'été 2019 afin d'avoir une idée claire de la situation de la société ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " de nouvelles améliorations en Egypte et en Turquie devraient aider à compenser les difficultés observées en Espagne ".En marge de cet avertissement sur résultats, Thomas Cook a annoncé le départ de son directeur financier, Bill Scott, à la fin du mois de novembre. Les raisons de ce départ n'ont pas été précisées.