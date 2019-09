Thomas Cook : Le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite

(.)

LONDRES, 23 septembre (Reuters) - Thomas Cook, la plus vieille agence de voyage de la planète, a annoncé lundi sa mise en liquidation judiciaire, forçant les autorités à rapatrier des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde.

Le directeur général, Peter Fankhauser, a exprimé ses profonds regrets à l'annonce de la cessation des activités de Thomas Cook, après l'échec des négociations pour tenter de sauver le voyagiste.

"Je voudrais m'excuser auprès de nos millions de clients, et milliers d'employés, de fournisseurs et de partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années", dit Fankhauser dans un communiqué publié lundi matin à l'aube.

"Nous regrettons profondément, ainsi que les autres membres du conseil d'administration, de ne pas avoir réussi".

L'Autorité de l'aviation civile (CAA) a déclaré qu'elle travaillerait avec le gouvernement pour rapatrier les quelque 150.000 clients britanniques au cours des deux prochaines semaines.

"En raison de l'ampleur de la situation, certaines perturbations sont inévitables (...) Thomas Cook a cessé ses activités et tous les vols Thomas Cook sont maintenant annulés", a déclaré la CAA.

Fondée en 1841, l'agence Thomas Cook gère des hôtels et des complexes touristiques, des liaisons aériennes et des croisières. Avec 21.000 employés, elle opère dans 16 pays et fait affaire avec 19 millions de clients par an.

Thomas Cook compte en permanence quelque 600.000 clients à travers le monde, que les Etats ou les compagnies d'assurance vont désormais devoir rapatrier.

Minée par une dette évaluée à 1,7 milliard de livres sterling (1,9 milliard d'euros), Thomas Cook a été touché de plein fouet par la concurrence des sites en ligne et les incertitudes géopolitiques.

La faillite de l'entreprise risque de provoquer des scènes chaotiques dans le monde entier, les vacanciers étant bloqués dans des hôtels qui n'ont pas été payés. (Kate Holton; Arthur Connan pour le service français)